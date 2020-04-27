نجم الهلال سالم الدوسري: امتلك عرضًا من الدوري الإنجليزي

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اعترف نجم نادي الهلال السعودي “سالم الدوسري” أنه يمتلك عرضًّا للاحتراف بالخارج، من قبل أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
وصرح الدوسري بهذا الأمر عبر برنامج “قلب مفتوح” محطة MBC بالإذاعة، وقال بالتحديد “لديّ عرض من نادٍ يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز”.
ورفض جناح المنتخب السعودي الكشف عن المزيد من التفاصيل، واكتفى بالإفصاح عن العرض، الذي لم يوضح حتى موقفه النهائي منه.
وكان لنجم الهلال تجربة خارجية سابقة مع فريق فياريال الإسباني، ولكنها لم تكن ناجحة، على الرغم من ظهوره كبديل أمام العملاق ريال مدريد، ولكنه أوضح أنه تعلم كثيرًا من وجوده في المدريجال.
وتطرق الدوسري للحديث عن تجربة الاحتراف قائلاً “واجهت احتفاء كبير ودعم من جمهور فياريال أثناء مشاركتي كبديل في مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني، وكسبت في التمارين مع النادي أشياء كثيرة وطورتها، وقد طلب فياريال استمراري”.
يذكر أن سالم الدوسري أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الزعيم الهلالي، حيث قاد الهلال في الموسم الماضي للتتويج بدوري أبطال آسيا في نسخة 2019.
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