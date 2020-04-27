رياضة | مفاجأة.. سيف زاهر يكشف عن عرض الأهلي لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. سيف زاهر يكشف عن عرض الأهلي لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي سيف زاهر عن عرض النادي الأهلي لشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه: "فايلر مصمم على بقاء رمضان صبحي بالأهلي فى ظل الاعتماد عليه بشكل كامل فى التشكيل الأساسي للفريق".

وتابع زاهر حديثه: "هناك اتجاه في الأهلي لرصد 6 ملايين دولار لحسم الصفقة من خلال 3 أقساط".

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وكان اللاعب قد أكد على رغبته في الاستمرار بالاحتراف ولا ينوي الاستمرار في الدوري المصري.