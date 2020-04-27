رياضة | أهلي جدة يخطط لصفقتين مدويتين في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يخطط لصفقتين مدويتين في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولوا أهلي جدة السعودي ضم صفقات جديدة لصفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد ولاسيما بعد توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

صفقات أهلي جدة في الصيف

وتحدثت مصادر صحفية سعودية عن اللاعبين اللذين يرغب مسئولوا أهلي جدة في ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

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وذكرت المصادر أن الاعبين هم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس محترف فريق الوحدة السعودي، والثاني قلب الدفاع الدولي الجزائري جمال بلعمري لاعب الشباب.

وتعاقد الوحدة مع أنسيلمو في الانتقالات الصيفية عام 2018 بعقد يمتد لسنتين قادمًا من نادي إنترناسيونال البرازيلي، بدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الحالي، ورئيس هيئة الرياضة السابق.

في المقابل، فإن الخلافات الشديدة بين جمال باعمري وإدارة الشباب تقرب رحيله بشكل رسمي عن الليوث ولاسيما مقاطعة اللاعب للتدريبات.