رياضة | مهددون بالرحيل عن إنتر ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر مهددون بالرحيل عن إنتر ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي ملف تدعيمات الفريق المنتظرة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة الفريق قدوم عدة لاعبين خلال الصيف المقبل، وذلك بسبب ترشح العديد من لاعبي الفريق للرحيل خلال الميركاتو القادم.

وبين نهاية إعارة وانتهاء عقد ورغبات في الرحيل، نرصد لكم من خلال هذا التقرير التالي، أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة النيرادزوري في الصيف القادم.

ماورو إيكاردي

خاض إعارة ناجحة مع باريس سان جيرمان، لكن النادي الباريسي يرفض تفعيل بند الشراء، ومن ثم سيعود للإنتر في الصيف، والذي بدوره سيقوم ببيعه، حيث أصبح غير مرغوب به في الفريق، بعد أزمته خلال العام الماضي.

بورخا فاليرو

مع دخوله عامة الـ35 وانتهاء عقده في الصيف القادم، من المؤكد رحيل اللاعب الإسباني في الفترة المقبلة، وإفساح المجال لضم اسم جديد في وسط الملعب.

لاوتارو مارتينيز

Advertisements

يبقي الهدف الأهم لبرشلونة في سوق الإنتقالات الصيفية كبديل مستقبلي للأوروجواياني المخضرم لويس سواريز.

ومع تعنت إنتر ميلان، قد تلجأ إدارة برشلونة للحل الأخير، وهو تفعيل الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 111 مليون يورو.

فيكتور موسيس

انضم للنادي في يناير معاراً من تشيلسي، بعد أن قطع إعارته مع نادي فناربخشة التركي، لكن كل التقارير الواردة من إنتر ميلان تشير لعدم نية إدارة الفريق في تفعيل بند شراء عقده.

فالنتين لازارو

لعب على سبيل الإعارة مع نادي نيوكاسل يونايتد في يناير الماضي، ومع الثورة المنتظرة في النادي الإنجليزي، من المؤكد أن يعود النسماوي مجدداً للميلان، والذي سيقوم بتسويقه بعد فشله في إثبات جدارته مع النادي.

دييجو جودين

تسبب تألق الشاب " أليساندرو باستوني " في ابتعاد الإوروجواياني الخبير عن معظم مباريات الفريق، رغم انضمامه مطلع الموسم.

وع ارتباط الإنتر بنجم توتنهام يان فيرتونخين، والمدافع الألباني " ماراش كومبولا " مدافع هيلاس فيرونا، قد لا يجد نجم أتليتيكو مدريد مكاناً له في الفريق للموسم المقبل.