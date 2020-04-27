رياضة | وكيله: وضع عائلة سيرينو يحدد وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيله: وضع عائلة سيرينو يحدد وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيدسون جواو إن وضع عائلة الأوروجوياني سيرينو سيساهم في تحديد وجهته المقبلة سواء بالانتقال إلى أحد الأندية المصرية أو الأوروبية.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة أون تايم سبورت 2 :"وضع عائلة سيرينو قد يحدد وجهته المقبل، فهل يقبل اللاعب نقل أسرته بالكامل إلى القاهرة"؟

وأشار :"أتابع الدوري المصري، وأعلم أن النادي الأهلي هو المتصدر وحقق سلسلة انتصارات طويلة".

وأضاف :"أتابع بن شرقي في الزمالك وأحب طارق حامد أيضا وفرجاني ساسي، وأعرف بأنه يحتل المركز الثالث في الدوري".

وزاد :"أحب علي معلول ورمضان صبحي من الأهلي، وهما لاعبان جذبا انتباهي ويستطيعان اللعب في أي ناد".

