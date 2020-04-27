رياضة | وكيل سيرينو: صن دوانز متمسك باللاعب ويرفض رحيله

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيل سيرينو: صن دوانز متمسك باللاعب ويرفض رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"صن دوانز لا ينوي بيع اللاعب ولكن إذا كان هناك عرض مناسب سنأخذه وسيتم عرضه على النادي".
وتابع :"في الوقت الحالي صن دوانز ليس مهتم ببيع اللاعب".
وزاد :"هناك عروض من أندية مصرية تسعى لضم سيرينو وأندية أوروبية ترغب في ضم اللاعب".
وأردف :"النادي الأهلي تسأل عن سيرينو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وخلال هذه الفترة تسأل أيضا عن اللاعب".
وواصل :"صن دوانز سعيد باللاعب وسيرينو لاعب مميز للغاية، وفي حال تلقي النادي الجنوب إفريقي عرضا سيقوم بالتفكير فيه".
وعن كيفية انتقال اللاعب لصن دوانز قال :"موسيماني أعجب بمهارات سيرينو عندما كان يلعب في بوليفيا وعرض عليه الانتقال إلى صن دوانز واللاعب وافق".
وأشار :"سيرينو لاعب ذكي للغاية وصن دوانز متمسكين به في الوقت الحالي".