الامارات | صحيفة أرجنتينية: أروابارينا مرشح لتدريب منتخب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أرجنتينية: أروابارينا مرشح لتدريب منتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «إنترانسينتي» الأرجنتينية، أن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بات مرشحاً لتدريب منتخب الإمارات في الفترة المقبلة، عقب إقالة المدرب يوفانوفيتش.

وأوضحت أن أروابارينا بات من المتوقع أن يعود مجدداً إلى الإمارات، بعدما تلقى عروضاً من ثلاثة أندية، بينما تم ترشيحه لتدريب المنتخب الوطني، بسبب السمعة الجيدة التي اكتسبها خلال تدريبه الوصل وشباب الأهلي.

وأشارت إلى أن المدرب قد يحقق إنجازاً استثنائياً مع الإمارات.

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