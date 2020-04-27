الامارات | صحيفة رومانية: كوزمين الأنسب لقيادة منتخب الإمارات بفضل خبراته

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة رومانية: كوزمين الأنسب لقيادة منتخب الإمارات بفضل خبراته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة «سبورت» الرومانية أن المدرب أولاريو كوزمين، الذي سبق أن تولى تدريب فريقي العين وشباب الأهلي، هو الرجل الأنسب لقيادة المنتخب الإماراتي لكرة القدم، خلفاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي أقيل من منصبه قبل خوض أي مباراة رسمية، وذلك بسبب خبراته ومعرفته الجيدة بكرة القدم في الإمارات، كاشفة عن أن الروماني أصبح هدفاً رئيساً للمسؤولين في اتحاد الكرة للتعاقد معه من أجل قيادة «الأبيض».

واعتبرت الصحيفة أن كوزمين هو الأفضل في قائمة البدائل التي ستعوض المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، وقالت: «هناك قائمة تتضمن رودولفو أراوبارينيا، وزلاتكو داليتش، وخوان أنطونيو بيتزي، ولكن أولاريو كوزمين هو الذي يتمتع بأكبر خبرة بين المدربين الثلاثة، لأنه يتمتع بخبرة أكبر في آسيا، وسبق أن كتب التاريخ مع الفرق التي دربها في الإمارات».

وأثنى التقرير على الإنجازات التي حققها المدرب كوزمين في الفترة التي عمل فيها في المنطقة العربية، وفاز فيها بالألقاب مع أندية العين وشباب الأهلي والهلال السعودي، بجانب تجربته في الدوري الصيني مع فريق جيانغسو سونينغ.

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وقالت الصحيفة إن العرض المقدم من اتحاد الكرة لكوزمين بمثابة فرصة رائعة، جاءت للمدرب خلال فترة الأزمة العالمية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وأن العرض لا يمكن لأي أحد أن يرفضه، وأنه سيكون بمثابة مغامرة مهنية جديدة للمدرب الذي يعرف الكرة الإماراتية جيداً من خلال عمله في ناديي العين وشباب الأهلي.

ويبحث اتحاد الكرة عن التعاقد مع مدرب جديد من أصحاب الخبرة والإنجازات في الفترة الحالية، من أجل قيادة «الأبيض» في مشوار التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، في وقت جرى فيه تداول أسماء عدة لقيادة المنتخب، من بينها المدرب الوطني مهدي علي.

اعتبرت الصحيفة أن كوزمين هو الأفضل في قائمة البدائل التي ستعوض المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش.

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