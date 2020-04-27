الامارات | بن هزام: الإمارات حريصة على التحضير الأمثل لاستضافة «غرب آسيا 2021»

شكرا لقرائتكم خبر عن بن هزام: الإمارات حريصة على التحضير الأمثل لاستضافة «غرب آسيا 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد بن هزام، حرص اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، على التحضير الأمثل لاستضافة الدولة للنسخة العاشرة من بطولة اتحاد غرب آسيا المقررة شهر يناير 2021.

وقال بن هزام في بيان صحافي: «سُعداء بأن تشهد النسخة العاشرة مشاركة كل المنتخبات المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا لأول مرة في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 2000، ما يؤكد أهميتها وقيمتها لدى الاتحادات الوطنية الأعضاء، وكذلك وسائل الإعلام والجماهير».

وأشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد غرب آسيا من خلال حرصه على إقامة البطولات الكروية للمنتخبات في مختلف الفئات، منها الناشئين والشباب والرجال وأنشطة السيدات، إلى جانب الدورات وورش العمل المتخصصة لمنتسبي كرة القدم.

ويواصل اتحاد كرة القدم اجتماعاته التنسيقية مع اتحاد غرب آسيا للوقوف على الجوانب الرئيسة للبطولة العاشرة، حيث عُقد أمس اجتماع بنظام الاتصال المرئي عن بُعد بمشاركة بن هزام، وخليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، وعبير الرنتيسي مديرة المسابقات، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، ورئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية حسان فهد، وعبدالرزاق الكعبي من الأمانة العامة للاتحاد.

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وناقش الاجتماع لائحة البطولة والالتزامات الخاصة بكل طرف، إلى جانب الأمور التسويقية والإعلامية، وغيرها.

كما تم التطرق خلال الاجتماع للأوضاع الصحية الراهنة التي يشهدها العالم والجهود المبذولة من كل دول العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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