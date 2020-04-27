الامارات | الزري: أرفض مقارنة لاعبينا مع النجوم العالميين مالياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الزري: أرفض مقارنة لاعبينا مع النجوم العالميين مالياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدافع عجمان، خالد الزري، أن لاعبي دوري الخليج العربي هم جزء من نسيج المجتمع الإماراتي، ولا يمكن أن يتأخر أحد منهم عن أي مبادرة مجتمعية أو إنسانية تتطلب مشاركتهم فيها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نحن كأفراد قبل أن نكون لاعبي كرة قدم نشأنا في مجتمع تأسس على حب الخير ومساعدة المحتاجين، ولا يمكن لأي فرد يقيم على أرض هذا البلد أن يتقاعس عن مثل هذه الأمور الإنسانية، التي أصبحت في موروثنا وثقافتنا المجتمعية».

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وأضاف: «كان من الممكن أن يوجه اللوم إلى لاعبي دوري الخليج العربي، إذا تبنت مؤسسة رياضية، مثل اتحاد الكرة، أو رابطة المحترفين، أو اللجنة الأولمبية، والهيئة العامة للشباب والرياضة، أو حتى الأندية، مبادرة، ولم يشاركوا فيها، فهناك لاعبون لديهم الكثير من الأعمال الخيرية التي يقومون بها دون أن يعلنوا عن ذلك، اقتناعاً بأن الأعمال الخيرية شيء يخص علاقتهم بربهم دون غيره من البشر». وأضاف: «نحن على سبيل المثال في نادي عجمان، لدينا مبادرة يقوم بها اللاعبون لدعم أي شخص بحاجة للمال من أجل العلاج أو لسداد دين عنه، وغيرها من الأمور التي هي بحاجة للمساعدة، وهذه المبادرات تتم بشكل شهري ودون انقطاع، ويشارك فيها أفراد الجهاز الفني، وإدارة النادي، ولا نُعلن ذلك في وسائل الإعلام، لأنه واجب إنساني نحن مقتنعون بتأديته». وتابع: «أرفض في الحقيقة مقارنة لاعبينا مع النجوم العالميين، خصوصاً في ما يتعلق بالإسهامات المالية، ودعمهم المؤسسات الخيرية، فالفارق بين ما يتقاضاه ميسي أو رونالدو وما يتقاضاه أغلى لاعب في دورينا لا يقارن على الإطلاق، كما أن مثل هؤلاء النجوم يحققون مكاسب بالملايين، بعيداً عن كرة القدم، ومن خلال الإعلانات، كما تقف وراءهم شركات عالمية، وكيانات اقتصادية قوية، تدعم خطواتهم الإنسانية والمجتمعية».

«لدينا في نادي عجمان مبادرة يقوم بها اللاعبون لدعم أي شخص بحاجة للمال من أجل العلاج أو لسداد دين عنه».

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