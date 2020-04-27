الامارات | دبا الحصن يمنح لاعبه العراقي مصطفى إجازة مفتوحة

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يمنح لاعبه العراقي مصطفى إجازة مفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعطت إدارة نادي دبا الحصن الضوء الأخضر للاعب العراقي المقيم، محمد مصطفى، للمغادرة إلى بلده في إجازة مفتوحة، تنتهي ببدء الاستعداد مجدداً لاستكمال منافسات الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أو الاستعداد للموسم المقبل في حال تم إلغاء المنافسات الحالية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقال مشرف فريق دبا الحصن، محمد النقبي، لـ«الإمارات اليوم»: «تم منح اللاعب فرصة لزيارة أهله لقضاء فترة توقف الأنشطة الرياضية في بلده، وذلك بناء على توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة إبراهيم الدرمكي، بتقديم أفضل ما يمكن للاعبين والمدربين، وبما يسهم بتعزيز الصحة العامة والسلامة، وذلك في مهمة إنسانية ليكون اللاعب إلى جانب عائلته».

وأضاف «سيبقى النادي على تواصل كامل مع اللاعب بخصوص كل المستجدات، وقد تمت توصيته بعدد من التوصيات الضرورية في الجانب الصحي والجانب الرياضي، ليكون بلياقة عالية دائماً، ونتمنى له إجازة طيبة».

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في المقابل، ثمّن محمد مصطفى مبادرة النادي، وقال إنها «تندرج ضمن مواقف النادي الداعمة له ولزملائه اللاعبين في جميع المجالات»، مؤكداً أنه سيكون عند حسن ظن الجميع، ومقدماً الشكر لمجلس الإدارة لدوره في تأمين جميع مستلزمات السفر بعناية فائقة.

وأعرب محمد مصطفى عن سعادته الغامرة بالدعم المميز الذي حظي به من قبل المسؤولين في مطار دبي أثناء مغادرته إلى بلده، وقال إنه «أسهم بشكل كبير في تسهيل سفره».

يذكر أن اللاعب يعتبر الأبرز بين اللاعبين المقيمين، ونجح في أن يكون لاعباً فاعلاً في وجود فريقه دبا الحصن بالمركز الثاني خلف الإمارات في ترتيب دوري الدرجة الأولى، بعد أن سجل خمسة أهداف مؤثرة، ويشكل عنصراً مهماً في خط دفاع الفريق.

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