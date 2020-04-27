الامارات | رياضيون ينتقدون عدم مبادرة نجوم الدوري «أصحاب الملايين» إلى خفض رواتبهم

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون ينتقدون عدم مبادرة نجوم الدوري «أصحاب الملايين» إلى خفض رواتبهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد رياضيون الأدوار المجتمعية لبعض نجوم دوري الخليج العربي لكرة القدم من فئة أصحاب الملايين، خلال أزمة «كورونا» الحالية، وعدم مبادرتهم بتقديم شيء مماثل لما تحلى فيه العديد من نجوم الساحرة المستديرة حول العالم عبر اطلاقهم المبادرات الفردية والجماعية، معتبرين أن اللاعبين تخلوا عن الجميع في تلك الأزمة، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم» أن «غياب الدور المجتمعي للاعبين في أزمة كورونا أظهر هشاشة مواقفهم». كما توارى هؤلاء النجوم عن الأنظار في المبادرة بتخفيض رواتبهم لمساعدة أنديتهم على تخطي عقباتها المالية.

من جانبه، قال المحلل الرياضي الدكتور أحمد العوضي: «قبل تفشي جائحة كورونا، كنا نعتقد أننا نملك نجوماً يتفاعلون مع المواقف الصعبة، وتكون لهم اسهامات وأدوار مجتمعية في هذا الظرف الراهن».

وأضاف: «بالنسبة لي لم يعد هناك بعض الأسماء في الدوري يمكن أن نطلق عليهم نجوماً، هم مجرد مسلين، يشغلون أوقات فراغنا بمشاهدة المباريات».

وتابع: «النجوم الحقيقيون هم الجيش الأبيض الذي يقف في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا، النجوم الحقيقيون هم أفراد الجيش والشرطة الذين يتسابقون في خدمة أفراد المجتمع وتوفير حياة آمنة لنا».

وأكمل: «يؤسفني القول إن بعض المثاليات التي كان يدعيها بعض لاعبي الدوري سقطت بظهور (كورونا)، فلم نسمع أن أحداً منهم كانت له إسهامات في المبادرات، كنت أتمنى منهم على الأقل أن تكون لهم مشاركات في عملية التعقيم للمدن على سبيل المثال».

وزاد: «مواقفهم ظلت غائبة رغم توصية اتحاد الكرة بتخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 40%، وهو القرار الذي اتخذته معظم أندية العالم وبمبادرة من لاعبيها وليس بقرار اتحادات أو روابط الدوريات، لم نسمع مع الأسف أن لاعباً خرج بمبادرة لتخفيض راتبه وكأن الأزمة المالية التي تعيشها الأندية لا تعنيهم، كل ما يعنيهم مصلحتهم الشخصية فقط».

من جانبه، شدد اللاعب الدولي السابق، خالد إسماعيل، على أن الثقافة المجتمعية غائبة عن لاعبي دوري الخليج، خصوصاً النجوم، رغم ما يملكونه من قاعدة إعلامية وجماهيرية كبيرة تساعدهم على أن يكونوا في الصفوف الامامية في مثل هذه الأمور.

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وقال إسماعيل: «كان يجب على الأندية أن يكون لها دور في زيادة ثقافة اللاعبين في مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تطلقها الدولة على مدار العام، وتثقيفهم كذلك في كيفية التعامل مع وسائل الاعلام، خصوصاً مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة الشائعات حول اللاعبين وأنديتهم مع تقدم التقنية الحديثة، يؤسفني القول إن أغلب اللاعبين لا يعرفون كيف يقفون أمام (الميكرفون)، أو الحديث للصحافة، وهذا أمر يتحمل مسؤوليته اللاعبون والأندية على السواء».

وتابع: «لو كنت مسؤولاً في نادٍ حالياً لقررت تخفيض 50% من رواتب اللاعبين طالما أنهم لم يبادروا من تلقاء أنفسهم بخطوة مثل هذه، فأنديتنا ليست أغنى من أكبر الأندية الأوروبية التي خفضت 50 و70% من رواتب اللاعبين خلال الأزمة».

وزاد: «لاعبو كرة القدم ليس على (رأسهم ريشة) ليتم استثناؤهم من تخفيض رواتبهم، خصوصاً أنهم يتقاضون ملايين الدراهم سنوياً، وحالياً هم يجلسون في منازلهم دون تدريب أو خوض مباريات، ورواتبهم تصل لحساباتهم دون أي عناء».

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الوحدة السابق، الدكتور جمال الحوسني، أن أدوار لاعبي الدوري المجتمعية والانسانية بحاجة لأن تظهر على الساحة الآن وأكثر من أي وقت مضى.

وقال: «منذ تفشي فيروس كورونا في أرجاء متفرقة حول العالم، لم يظهر لاعبو الدوري في حملات التوعية والتضامن من أجل مساعدة الناس على تجاوز هذا الاختبار الصعب في تاريخ البشرية، على العكس من المبادرات الفردية لنجوم كرة القدم حول العالم الذين تسابقوا في دعم المصابين بـ(كوفيد19)، وفي مقدمتهم ميسي، ورونالدو».

وأضاف الحوسني: «الظروف الحالية التي تعيشها الأندية لعدم وجود نشاط وتوقف مداخلها المالية تحتم على اللاعبين القيام بأدوارهم بشجاعة ومن دون قرارات إدارية تجبرهم على مثل هذه الخطوة، مشدداً على أن اتحاد الكرة قام بدوره على الوجه الأكمل في دعم الأندية في ظل الأزمة الراهنة، رغم أن الدور الأكبر كان يجب أن يقع على اللاعبين، وأن يفعلوا مثلما فعل لاعبون في الدوريات الأوروبية كانوا هم أصحاب المبادرة في تخفيض رواتبهم».

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