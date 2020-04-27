الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغريدة

وجّهت عضو مجلس إدارة سابق في أحد الاتحادات الرياضية انتقاداً إلى الهيئة العامة للرياضة، عبر تغريدة ردت بها على أحد المغردين، مشيرة إلى أن القوانين يتم تطبيقها على البعض، بينما يتم تجاهل القوانين نفسها أمام أشخاص آخرين.

لابا كودجو

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ذكرت صحيفة «افريكا بوست» أن مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو، أصبح محط اهتمام أندية الجزيرة والهلال السعوديـ بجانب أحد الأندية الخليجية، وأن كودجو أحدث ضجة كبيرة في الدوري الإماراتي، بفضل الأداء الجيد الذي يقدمه، واقترابه من تحطيم أرقام الغاني اساموه جيان.

لجنة

تنتظر لجنة الاستراتيجية والاستثمار في اتحاد كرة القدم، برئاسة خلفان جمعة بالهول، تحديات كبيرة، لضرورة تكثيف جهودها في دعم الموارد المالية للاتحاد، من خلال العمل على إعادة تعزيز الجانب الاستثماري، وخلق شراكات جديدة، بعدما شهدت الفترة الماضية تراجعاً كبيراً في الجهات الراعية للاتحاد.

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