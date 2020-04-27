الامارات | تنبيه شديد اللهجة لكين بعد حفل في منزله مخالف لقواعد التباعد

شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه شديد اللهجة لكين بعد حفل في منزله مخالف لقواعد التباعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه نادي إيفرتون الانجليزي لكرة القدم تنبيهاً شديد اللهجة الى مهاجمه الإيطالي الشاب مويز كين، بعد إقامته حفلاً في منزله، في مخالفة صريحة لقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت تقارير صحافية إنجليزية الى أن كين (20 عاماً) نشر عبر مجموعة خاصة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، شريطاً مصوراً من حفلة أقامها في منزله، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وأتى ذلك في ظل فرض السلطات في المملكة المتحدة قيوداً صارمة على حركة التنقل والتجمع من أجل مكافحة وباء «كوفيد-19» الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، منهم أكثر من 20 ألفاً في بريطانيا.

Advertisements

وأفاد إيفرتون في بيان نشرته وسائل إعلام انجليزية أنه «هالنا اكتشاف أن لاعباً في الفريق الأول تجاهل نصائح الحكومة وسياسة النادي في ما يتعلق بأزمة فيروس كورونا. لقد أعرب النادي بشكل صارم للاعب عن خيبة أمله (جراء هذا التصرف)».

وشدد القطب الثاني لمدينة ليفربول الشمالية على انه كرر دائماً «أهمية اتباع كل الإرشادات الحكومية، بما فيها القواعد والنصائح بشأن (التصرف) داخل المنزل وخارجه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news