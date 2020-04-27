شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني: أكرم توفيق لا يصلح لهذا المركز ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأحمر المعار إلى الجونة، لا يصلح أن يلعب فى مركز الظهير الأيمن.
وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أكرم توفيق يجيد فقط فى وسط الملعب المدافع وليس الظهير الأيمن، ومن وجهة نظري أري أن محمد هاني قادر على تعويض أحمد فتحي فى الفترة المقبلة".
وأضاف: "السويسري رينيه فايلر قادر على إخراج إمكانيات اللاعبين من خلال التدريبات وهذا ظهر مع العديد من لاعبي الأهلي خلال الفترة الماضية".
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