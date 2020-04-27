شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني: أكرم توفيق لا يصلح لهذا المركز ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأحمر المعار إلى الجونة، لا يصلح أن يلعب فى مركز الظهير الأيمن.

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وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أكرم توفيق يجيد فقط فى وسط الملعب المدافع وليس الظهير الأيمن، ومن وجهة نظري أري أن محمد هاني قادر على تعويض أحمد فتحي فى الفترة المقبلة".

وأضاف: "السويسري رينيه فايلر قادر على إخراج إمكانيات اللاعبين من خلال التدريبات وهذا ظهر مع العديد من لاعبي الأهلي خلال الفترة الماضية".