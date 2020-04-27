شكرا لقرائتكم هيثم عرابي: الزمالك مخدش منى ولا صفقة وكان بينافسنى في كل الصفقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد هيثم عرابي ، مدير التعاقدات السابق للأهلي، أن الغريم التقليدي نادى الزمالك لم يخطف منه ولا صفقة وكان يدخل منافس ضده في كل الصفقات.
وأضاف عرابي مع سيف زاهر , في برنامج ملعب on time sport, على قناة 1 on time sport , قائلا احمد فتحي أخطا في قراره ولكن هذا لا يقل من تاريخه وألوم على فتحى عدم اعلان رغبته في الرحيل منذ البداية
وأكد مدير التسويق السابق بالاهلى أن أحمد حجازى من افضل اللاعبين الذين تعاملت معهم
وتمنى إعارة صالح جمعة ومنحه فرص أخري بدلا من بيعه وخصوصا الزمالك ، حيث أتمنى بيعه خارج مصر لأندية خليجية.
وأكد عرابي أنه تمكن من شراء ماليك ايفونا بمبلغ 2 مليون و200 الف دولار والاهلى قام بيبعه بعدها بحوال 8 مليون يورو في الدوري الصيني ، مضيفا الزمالك عرض على ايفونا اكثر مما حصل عليه في الاهلى والزمالك دخل للمزايدة علينا .
واستكمل قائلا : الأندية الكبرى تستخدم الصفقات للعامل النفسي ولإفساد ضم النجوم على الخصوم
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