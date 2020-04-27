شكرا لقرائتكم وكيل سيرينو: أتابع 5 لاعبين في الأهلي والزمالك يستحقون التواجد بالدوريات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إديسون جواو وكيل أعمال اللاعب سيرينو نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي أن النادي الأهلي أبدى اهتمام بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ونفس الحال خلال المرحلة الحالية.

أضاف إديسون جواو في تصريحات خاصة لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "إدارة النادي الجنوب افريقي تتمسك بخدمات اللاعب وترفض رحيله عن صفوف الفريق نظرا لحاجة الفريق.

أوضح وكيل اللاعب الأوروجوياني أن اللاعب تلقى عروض أوروبية بخلاف العرض المصري من النادي الأهلي الا أن نادي لم يقرر بعد منحه القرار بالرحيل.

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تابع: "لا أعرف ما إذا كان سيتكيف اللاعب في مصر حال الانتقال الى الأهلي أو المنطقة العربية خاصة وان الثقافة بين أمريكا اللاتينية والحياة في شمال أفريقيا.

وقال جواو: "صن داونز فريق منظم جداً على كافة المستويات والفرق وعلاقتي بالنادي قوية للغاية لأنه منحنى الفرصة في انتقال لاعبين من أمريكا لاتينية الى أفريقيا".

وأوضح إديسون جواو: "لدي لاعبين أتابعهم في الدوري المصري أمثال أشرف بن شرقي وطارق حامد وفرجاني ساسي من الزمالك ورمضان صبحي وعلي معلول من الأهلي" وغيرهم من اللاعبين الذين أراهم قادرين على اللعب في أي دوري أوروبي كبير لأنهم لاعبين رائعين ولديهم إمكانات فنية واضحة".