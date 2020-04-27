شكرا لقرائتكم طارق يحيى: عدد الأجانب لن يقل وانتظروا قرار اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى، نجم الزمالك، الأسبق إن قائمة اللاعبين الأجانب بالدوري المصري الممتاز، لن يتم تقليلها في الموسم القادم.

أضاف يحيى، عبر برنامج "زملكاوي" بقناة النادي الأبيض، أن ما لديه من معلومات، يفيد بأنه لن يتم تقليل عدد المحترفين الأجانب، المحدد بـ4 لاعبين لكل نادٍ، فضلًا عن أحقية قيد لاعب واحد فقط من شمال إفريقيا، أو فلسطين، أو سوريا، كمصري.

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وتابع: "ستصدر اللجنة الخماسية قرارًا خلال الأيام المقبلة، بتأجيل حسم ملف اللاعبين الأجانب، حتى وصول مجلس إدارة الاتحاد القادم، لا سيما أن انتخابات الجبلاية لا يتبقى عليها الكثير".

وكانت اللجنة الخماسية قد أعلنت في وقت سابق، اعتزامها تقليص عدد اللاعبين الأجانب.