شكرا لقرائتكم هشام إسماعيل: فرجاني ساسي معشوق جماهير الزمالك ومصطفى محمد مستقبل مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفنان هشام إسماعيل، أن فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك هو معشوق جماهير النادي.

وأضاف هشام إسماعيل خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" فرجاني متألق مع الزمالك ويمتعني كثيراً في الملعب، وهو معشوق جماهير النادي".

وعن مصطفى محمد قال هشام إسماعيل:" هو مستقبل مصر المقبل بموهبته التهديفية".