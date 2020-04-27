شكرا لقرائتكم هشام إسماعيل الشهير بـ"فزاع" : أشجع الزمالك منذ الثمانينات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفنان هشام إسماعيل، أنه ينتمي لنادي الزمالك منذ فترة الثمانينات.

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كنت عضواً في الزمالك منذ صغري، وألعب الكرة مع أصدقائي في النادي منذ صغري".

وتابع:" بدأت في تشجيع الزمالك في منتصف الثمانينات وأتذكر أول مباراة ذهبت لمشاهدتها في الاستاد لمساندة الفريق كانت أمام المقاولون وحسمها الفريق الأبيض بثلاثية".