شكرا لقرائتكم هيثم عرابي: اسم الاهلى يساعد على الصفقات وأتمنى اعارة صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هيثم عرابي ، مدير التعاقدات السابق للأهلي، أن اسم الاهلى كبير ويساعد على ضم وخطف أي صفقة من أي فريق اخر، حيث أنى استخدم ام الاهلى أولا ثم خبراتي .

وأضاف عرابي مع سيف زاهر , في برنامج ملعب on time sport, على قناة 1 on time sport , أتمنى أإعارة صالح جمعة ومنحه فرص أخري بدلا من بيعه وخصوصا الزمالك ، حيث أتمنى بيعه خارج مصر لأندية خليجية.

وأكد عرابي أنه تمكن من شراء ماليك ايفونا بمبلغ 2 مليون و200 الف دولار والاهلى قام بيبعه بعدها بحوال 8 مليون يورو في الدوري الصيني ، مضيفا الزمالك عرض على ايفونا اكثر مما حصل عليه في الاهلى والزمالك دخل للمزايدة علينا .

واستكمل قائلا : الأندية الكبرى تستخدم الصفقات للعامل النفسي ولإفساد ضم النجوم على الخصوم