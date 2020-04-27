شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني يوجه نصيحة نارية لـ شيكابالا .. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجه مجدي عبد الغني، نجم مصر والأهلي السابق، نصيحة إلى محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، بشأن اعتزاله كرة القدم.

Advertisements

وقال عبد الغني فى تصريحات تلفزيونية: "يجب على شيكابالا أن يقرر الاعتزال من نفسه وليس أن يملي عليه أحد من مسؤولي النادي، وإذا كان هناك حديث حول ذلك فيجب عليه أن يعلن هو وليس النادي".

وأضاف: "الأفضل أن يعتزل كرة القدم بدلا من أن يطلب منه الجمهور فى وقت ما ويكون ذلك صعب على أى لاعب".