شكرا لقرائتكم هيثم عرابي : لم تحدث خلافات بيني وبين فضل وغالى وتركت الأهلي لاستقرار الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هيثم عرابي ، مدير التعاقدات السابق للأهلي، أن العمل في الاهلى كان حلما لى ، وعشت في أمريكا 23 سنة والاهلى ربطني بمصر وكان حلمى اشتغل اى حاجة في الاهلى.

وأضاف عرابي مع سيف زاهر , في برنامج ملعب on time sport, على قناة 1 on time sport , مش لازم أعيش في الاهلى عشن أكون أهلاوى وناس قالتلى انت نازل علينا بالبارشوات .

وواصل قائلا : عمرى ما قابلت محمد فضل وكنت صديق حسام غالى، واتفقت مع الخطيب وابلغنى بوجود فضل ولم ارفض وجود أي شخص في العمل معايا .

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واستطرد قائلا : الحمد لله أنا في نعمة كبيرة حب الناس من خلال فترة عمل قصيرة في الاهلى ولا توجد خلافات بيني وبين احد.

واختتم حديثه قائلا : دخلت الأهلي عن طريق ايمن شوقي الذى أبلغ علاء عبد الصادق بتواجدى في أمريكا وإمكانيتي الاستفادة منى في الأحمر .