شكرا لقرائتكم هيثم عرابي : لم تحدث خلافات بيني وبين فضل وغالى وتركت الأهلي لاستقرار الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال هيثم عرابي ، مدير التعاقدات السابق للأهلي، أن العمل في الاهلى كان حلما لى ، وعشت في أمريكا 23 سنة والاهلى ربطني بمصر وكان حلمى اشتغل اى حاجة في الاهلى.
وأضاف عرابي مع سيف زاهر , في برنامج ملعب on time sport, على قناة 1 on time sport , مش لازم أعيش في الاهلى عشن أكون أهلاوى وناس قالتلى انت نازل علينا بالبارشوات .
وواصل قائلا : عمرى ما قابلت محمد فضل وكنت صديق حسام غالى، واتفقت مع الخطيب وابلغنى بوجود فضل ولم ارفض وجود أي شخص في العمل معايا .
واستطرد قائلا : الحمد لله أنا في نعمة كبيرة حب الناس من خلال فترة عمل قصيرة في الاهلى ولا توجد خلافات بيني وبين احد.
واختتم حديثه قائلا : دخلت الأهلي عن طريق ايمن شوقي الذى أبلغ علاء عبد الصادق بتواجدى في أمريكا وإمكانيتي الاستفادة منى في الأحمر .
كانت هذه تفاصيل خبر هيثم عرابي : لم تحدث خلافات بيني وبين فضل وغالى وتركت الأهلي لاستقرار الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.