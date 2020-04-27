شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان: صن داونز فاز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك لأنه الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مؤمن سليمان مدرب الزمالك الأسبق أن فريق صن داونز الجنوب أفريقي كان الأحق بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016 عندما فاز على القلعة البيضاء.

أضاف مؤمن سليمان خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2 : "كنت أمتلك 14 لاعباً من أصل 30 وكان الباقي غير مقيدين أفريقيا وكان المتاح أمامي من العناصر لا يستطيع القيام بالمهام التي كنا نتمنى ان نواجه بها الفريق.

تابع مؤمن سليمان: "فاجأت موسيماني بخطة اللعب لكن كنا معرضين أن نتلقى هزيمة ثقيلة في المباراة خاصة وان الشوط الأول خرج بثنائية نظيفة".

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وأوضح مدرب الزمالك الأسبق أنه كان يتمنى أن يتوفر له العناصر التي كانت بالفريق من غير المقيدين افريقيا لأن الأمر كان ها يفرق كتير جداً في الطريق للقب البطولة.

وخسر الزمالك نهائي أبطال أفريقيا لصالح صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع المباراتين.

ويعد مؤمن سليمان واحداً من المدربين المشاهير في الدوري المصري بعدما قاد الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز في البطولة التي حققها بطل جنوب أفريقيا على حساب القلعة البيضاء، كما قاد العديد من الأندية في الدوري الممتاز ما جعله مرشح وبقوة أن يلقب بالمدرب الفيلسوف نظراً للثقة التي يقود بها الفرق ودفاعه الشديد عن نظريته التدريبية.