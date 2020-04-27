شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان: تجربتي مع المقاصة سيئة ولا أريد تذكر النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف مؤمن سليمان مدرب الزمالك الأسبق تجربته مع فريق مصر للمقاصة بالسيئة.

أضاف مؤمن سليمان خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2: أعتقد أن التجربة كانت سيئة لي وألوم نفسي ومجلس الإدارة على ما وصل اليه الفريق ومنذ ذلك التوقيت والفريق لم يقم له قومة.

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وقال مؤمن سليمان أن تجربته مع فريق النجوم لا يحب أن يتذكرها أو يتحدث عنها نهائيًا في إشارة الى الصعوبات التي واجهته خلال الفترة التي تولي فيها المسئولية.

ويعد مؤمن سليمان واحداً من المدربين المشاهير في الدوري المصري بعدما قاد الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز في البطولة التي حققها بطل جنوب أفريقيا على حساب القلعة البيضاء، كما قاد العديد من الأندية في الدوري الممتاز ما جعله مرشح وبقوة أن يلقب بالمدرب الفيلسوف نظراً للثقة التي يقود بها الفرق ودفاعه الشديد عن نظريته التدريبية.