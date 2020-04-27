شكرا لقرائتكم هيثم عرابي: التعاقد مع لاسارتي لتدريب الاهلى كان خطأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هيثم عرابي ، مدير التعاقدات السابق للأهلي، أن التعاقد مع لاسارتي لتدريب الاهلى كان خطأ كبير.

وأضاف عرابي مع سيف زاهر , في برنامج ملعب on time sport, على قناة 1 on time sport , عملت كموظف داخل نادى الاهلى بمسمي مدير تعاقدات وكنت أتقاضي رواتب في الفترة الأولى ولم اتقاضي أي أموال في الفترة الثانية علاوة على أنى لم أحصل على نسبة من الصفقات سواء في البيع او الشراء.

وقال عرابي في حديثه : ولائى الكامل للنادى الاهلى وليس لمحمود طاهر او محمود الخطيب .

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وتمنى أإعارة صالح جمعة ومنحه فرص أخري بدلا من بيعه وخصوصا الزمالك ، حيث أتمنى بيعه خارج مصر لأندية خليجية.

وأكد عرابي أنه تمكن من شراء ماليك ايفونا بمبلغ 2 مليون و200 الف دولار والاهلى قام بيبعه بعدها بحوال 8 مليون يورو في الدوري الصيني ، مضيفا الزمالك عرض على ايفونا اكثر مما حصل عليه في الاهلى والزمالك دخل للمزايدة علينا .

واستكمل قائلا : الأندية الكبرى تستخدم الصفقات للعامل النفسي ولإفساد ضم النجوم على الخصوم