شكرا لقرائتكم هشام إسماعيل: تعودت قراءة القراّن عندما يخوض الزمالك ركلات الترجيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الفنان هشام إسماعيل، أنه اعتاد قراءة القراّن عندما يلجأ الزمالك في أي مباراة لركلات الترجيح.
وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" قرأت القراّن في ملعب برج العرب خلال مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، وكنت في حالة توتر شديدة".
منى الفنان هشام إسماعيل، انضمام طاهر محمد طاهر، جناح فريق الكرة بنادي المقاولون لصفوف الزمالك في الموسم القادم.
وقال هشام إسماعيل:" طاهر محمد طاهر لاعب مميز للغاية وأتمنى أن يكون ضمن صفوف الزمالك في الموسم المقبل".
وأتم حديثه:" طريقة لعب طاهر محمد طاهر تناسب الزمالك بشكل كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر هشام إسماعيل: تعودت قراءة القراّن عندما يخوض الزمالك ركلات الترجيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.