شكرا لقرائتكم موسيمانى : الأهلي أكبر الفرق في افريقيا ولم أتوقع الخسارة في استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال بيتسو موسيمانى، المدير الفني لفريق صن دوانز الجنوب افريقي ، أن الأهلي من أكبر الفرق حاليا في افريقيا.

وأضاف موسيمانى في مداخلة عبر سكايب عبر برنامج ملعب on time sport, على قناة 1 on time sport , مع الاعلامى سيف زاهر،الأهلي كان الأفضل في مواجهة صن دوانز الأخيرة وهو حاليا ليس في المستوى الذى واجهنا به من قبل ، ولم أتوقع الخسارة امامه في استاد القاهرة ، ونتيجة الموسم الماضي لم تساعدنا .

وتابع قائلا : منتخب مصر لديه لاعبين مميزين وهبوط مستواه طبيعي ، مضيفا أن الأمور ليست واضحة بخصوص كورونا مع وجود فتح جزئيا ولكن لم نحدد موعد عودة الأنشطة او التدريبات وننتظر قرار الحكومة .

وعلق على حقيقة تفاوض الأهلى مع سيرينو مهاجم الفريق، قائلا أن الأهلى لم يتقدم بطلب رسمي لضم سيرينو، وأنها مجرد اشاعات . وواصل حديثه قائلا سنفكر قبل الاستغناء عن سيرينو ، لانه مهم ونعتمد عليه كثيرا في حسم البطولة المحلية . Advertisements وقال مدرب صن دوانز أن الأمور ليست واضحة بخصوص كورونا مع وجود فتح جزئيا ولكن لم نحدد موعد عودة الأنشطة او التدريبات وننتظر قرار الحكومة .

علق بيتسو موسيمانى، المدير الفني لفريق صن دوانز الجنوب افريقي على حقيقة تفاوض الأهلى مع سيرينو مهاجم الفريق.

وأضاف موسيمانى في مداخلة عبر سكايب عبر برنامج ملعب on time sport, على قناة 1 on time sport , مع الاعلامى سيف زاهر، أن الأهلى لم يتقدم بطلب رسمي لضم سيرينو، وأنها مجرد اشاعات .

وواصل حديثه قائلا سنفكر قبل الاستغناء عن سيرينو ، لانه مهم ونعتمد عليه كثيرا في حسم البطولة المحلية .

وقال مدرب صن دوانز أن الأمور ليست واضحة بخصوص كورونا مع وجود فتح جزئيا ولكن لم نحدد موعد عودة الأنشطة او التدريبات وننتظر قرار الحكومة .