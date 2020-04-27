شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان: نجم صن داونز هو من طلب الانضمام الى الزمالك في 2016 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مؤمن سليمان مدرب الزمالك الأسبق أن كاسترو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي هو من طلب اللعب والانضمام الى القلعة البيضاء عقب رؤيته لأجواء الجماهير ورفعهم الموبايلات لتأبين الجماهير التي سقطت في الكرة المصرية في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أضاف مؤمن سليمان خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة": "فوجئت باللاعب يتوجه لي ويرفض الاحتفال وحدثني عن رغبته في الانضمام الى الزمالك بسبب انبهاره بما حدث في الملعب وقتها".

تابع: "توجهت لإدارة الزمالك وقتها وأبلغتهم بأن اللاعب طلب الانضمام الى الزمالك ولديه إمكانات فنية وبدنية رائعة لكنني عندما رحلت عن الزمالك لا أعرف سبب عدم ضم اللاعب بعدها".

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وخسر الزمالك نهائي أبطال أفريقيا لصالح صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع المباراتين.

ويعد مؤمن سليمان واحداً من المدربين المشاهير في الدوري المصري بعدما قاد الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز في البطولة التي حققها بطل جنوب أفريقيا على حساب القلعة البيضاء، كما قاد العديد من الأندية في الدوري الممتاز ما جعله مرشح وبقوة أن يلقب بالمدرب الفيلسوف نظراً للثقة التي يقود بها الفرق ودفاعه الشديد عن نظريته التدريبية.