شكرا لقرائتكم طارق سليمان: العودة من توقف الدوري يقلل الإصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور طارق سليمان طبيب المنتخب الوطني الأول ونادي الزمالك سابقًا، أن فترة 3 أسابيع إلى شهر كافية تماماً لإعداد الأندية لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف طارق سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 الفضائية: "الاعداد البدني للاعبين اختلف حاليا عن السابق بشكل كبير وأن الفترة التي يتحدث عنها كافية لاستعادة اللاعبين قدرتهم البدنية محددا أسبوعين للتدريبات البدنية ومثلهم على الأكثر للمباريات الودية التي يعود بها الفريق لجهازيته الذهنية".

وقال طارق سليمان أن العودة من فترة التوقف سيقلل من الإصابات لأن العضلات أخذت راحتها بشكل جيد وهو الأمر الذي يأتي على عكس الإصابات التي يتعرض لها اللاعبين أنفسهم في منتصف الموسم أو آخره بسبب تلاحم المواسم وعدم حصولهم على الراحة.

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