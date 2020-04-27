شكرا لقرائتكم هشام إسماعيل: والدي كان أهلاوي ووالدتي سبب تشجيعي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفنان هشام إسماعيل أن والده كان من أشد المنتمين للنادي الأهلي، وعلى رالغم من ذلك قام بعضوية عاملة في نادي الزمالك.

وأضاف هشام إسماعيل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" والدتي كان تشجع الزمالك وهي سبب في تشجيعي له".

وواصل:" أذهب للملعب لمساندة الزمالك دائماً وكنت متواجداً في ستاد القاهرة في لقاء الترجي التونسي".

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