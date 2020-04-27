محمد طه في ذمة الله

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل إلى رحمة الله، المغفور له بإذن الله تعالى، الزميل الإعلامي محمد طه رئيس تحرير مجلة العاديات، وعضو اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، عقب صراع طويل مع المرض.

وتتقدم أسرة «الخليج الرياضي» بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وكل الزملاء الأعزاء في مجلة العاديات على هذا المصاب الجلل.«إنا لله وإنا إليه راجعون»

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