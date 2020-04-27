لأول مرة .. مرصد ومجلس لصناعة المستقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عن الجديد في القانون الرياضي قال عبد الغفار : تم استحداث مرصد لرصد التغيرات التي تحيط بالنشاط الرياضي، ومن ثم توقع الأزمات وسبل مواجهتها ، من خلال الرصد المبكر لمتغيرات الرياضية العالمية.

وتنص (المادة 11) من القانون على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويعمل تحت إشراف الهيئة .

وتنص المادة 16 على إنشاء مجلس يطلق عليه مجلس صناعة المستقبل الرياضي يتبع الهيئة ويكون له دور استشاري واستشرافي في رسم سياسات المستقبل وصناعته في جميع المجالات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالقطاع الرياضي.

وتابع: «يتضمن القانون المقترح أيضاً استشراف مستقبل المهن الرياضية في الدولة ووضع القواعد المنظمة لها لكي تكون هناك مظلة تأمينية وتمويلية تسد العجز المالي الذي قد يحدث نتيجة الأزمات كما رأينا في أزمة كورونا وتأثيرها على عقود اللاعبين والعاملين في المجال الرياضي، وذلك طبقاً للمادة (110) بشأن المهن الرياضية ونصها تنظم الهيئة دون غيرها المهن الرياضية بأنواعها وبرامجها العلمية والفنية والإدارية، وتحدد شروط منح التراخيص وتجديدها بمزاولة المهن الرياضية، وتصدر الهيئة دليلاً شاملاً للمهن الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية والجهات المختصة بذات النشاط.

وقال الأمين العام : «نظم القانون معايير الهواية والاحتراف وألزم الأندية والاتحادات ، بأن تعمل على توفير التغطية الصحية للاعبين في حال حدوث الأزمات والإصابات؛ حيث تنص المادة (101) بشأن الهواية والاحتراف على (تمارس الرياضة في إطار الهواية والاحتراف وفق الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية للاتحادات الرياضية التي تعرف بكل فئة وتضبط علاقاتها بجميع الأطراف).

وفي ذات السياق تنص المادة (102) على: (تصادق الجمعية العمومية للاتحاد المعني على نظام احتراف اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين وتصدر لوائح منظمة لكل فئة تخضع لمصادقة الهيئة).

كما تضمنت المادة (103) من القانون (يحظر على اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين المحترفين طبقاً للمادة (102) من ذات القانون الجمع بين وظيفتين سواء في القطاع العام أو الخاص، وتلتزم الاتحادات الرياضية والأندية والشركات الرياضية بالتغطية الصحية وتشمل المعنيين وتسجيلهم في نظام التقاعد لمدة العقد).

وأضاف عبدالغفار: «استهدف القانون فرض عمليات التأمين الرياضي على رياضيي النخبة في الدولة طبقاً للمادة (108) ونصها (تكفل الدولة تأمين المتابعة الطبية والعلمية للرياضيين والمحافظة على صحتهم، وتسهم في برامج التدريب المهني لرياضيي النخبة وتعمل على خلق فرص التحصيل العلمي أو العملي لتطوير كفاءاتهم وإدماجهم المهني بعد انتهاء المسيرة الرياضية».

كما استهدف القانون، أن تعمل الجهات الرياضية لصياغة لوائح تنظم الموارد البشرية بالصورة التي تحفظ حقوق اللاعبين والعاملين في المجال الرياضي وخاصة وقت الأزمات.

وختم عبدالغفار، تصريحاته بشأن القانون الجديد للرياضة بقوله: يلاحظ مما سبق أن قانون الرياضة والذي تم الانتهاء منه وتم رفعه للجهات المعنية استهدف المصلحة العامة ومقتضيات العمل العام المرتبط بالرياضة حرصاً منه على مصلحة المجال الرياضي في الدولة ومستشرفاً واقع الرياضة محلياً وعالمياً وكان سابقاً لكل قوانين العالم لأنه استشرف للأزمة الحالية والتأثيرات المالية التي فرضتها.