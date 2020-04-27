رمضان صبحي يرفـض بيرامــيدز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

رفض رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي الانتقال إلى بيراميدز، الراغب في الحصول على خدماته، بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري، وعودته لناديه الأصلي هيدرسفيلد الإنجليزي، وأكد رمضان صبحي أن رغبته هي العودة لأوروبا، سواء من بوابة ناديه هيدرسيفيلد أو الانتقال لأي نادٍ آخر يلعب في أحد الدوريات الخمسة الكبرى، مؤكداً أنه في الوقت ذاته إذا قرر البقاء في الدوري المصري، فلن يلعب إلا للنادي الأهلي.