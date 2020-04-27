شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل أجور في أستون فيلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أستون فيلا الإنجليزي أن لاعبي ومدربي الفريق الأول والإدارة العليا سيؤجلون 25 بالمئة من أجورهم لمدة أربعة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

وفيلا هو أحدث ناد في الدوري الممتاز يعلن تأجيل رواتب لاعبيه بعد تحركات مماثلة من جانب سوثامبتون ووست هام يونايتد وواتفورد وشيفيلد يونايتد. وأعلن أرسنال خفضاً في الأجور يبلغ 12.5 بالمئة للاعبين والجهاز الفني منذ توقف الدوري.

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