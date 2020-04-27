شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون منزعج من كين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيفرتون منزعج من كين تاريخ النشر: 27/04/2020 استمع أكد نادي إيفرتون الإنجليزي أنه «منزعج للغاية» من جراء تصرف مهاجمه الإيطالي مويزي كين المتمثل في استضافة حفل في منزله ومخالفة أوامر العزل التي تفرضها الحكومة لاحتواء عدوى فيروس كورونا.

وكان كين (20 عاماً) انضم لإيفرتون قادماً من يوفنتوس في الصيف الماضي.وعرضت وسائل إعلام بريطانية صوراً لكين خلال حفل في شقته مع عدد من الضيوف.

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