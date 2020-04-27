شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ينتظر صفقة نجم دولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف البوسني حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ الألماني، أن الفريق البافاري يريد جذب «نجم دولي يعزز مستوى الفريق ويساعده على تقديم أسلوب لعب جذاب للجمهور».

وتردد التقارير الصحفية اسمي لوروا سانيه جناح مانشستر سيتي، أو مهاجم لايبزيج تيمو فورنر.

كما أعرب صالحميدزيتش عن تفاؤله بتمديد عقد قائد الفريق مانويل نوير الذي ينتهي في يونيو 2021.

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