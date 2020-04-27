ابتكار «الدرهم الرياضي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف سعيد عبد الغفار حسين أن القانون الجديد يتضمن مادة خاصة باستحداث الدرهم الرياضي كرسم مالي يفرض على الأنشطة والفعاليات الرياضية ليكون غطاء مالياً في حال حدوث الأزمات الرياضية، وذلك بموجب المادة (128) وتنص على «يستوفى رسم رمزي يسمى (الدرهم الرياضي) لغايات تنمية وتطوير الحركة الرياضية من الآتي: الأنشطة الرياضية، وإيرادات بيع وترويج واستهلاك السجائر، وأية نشاطات أخرى يحددها مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء قيمة رسم الدرهم الرياضي وقواعد استيفائه ومجالات صرفه».

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