لاعبو أرسنال يعودون إلى مركز التدريب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أرسنال السماح للاعبيه بالعودة إلى مركز التدريبات، مؤكداً أن ذلك سيتم عبر الاحترام الصارم للتوجيهات الصحية الهادفة إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بما فيها التباعد الاجتماعي.

وقال متحدث باسم النادي اللندني «سيسمح للاعبين بدخول ملاعب مركز التدريبات لندن كولناي الأسبوع المقبل»، لكنه أضاف «سيظل دخولها محدوداً ومُداراً بعناية وسيتم الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات».

وتابع «ستبقى جميع مباني كولناي مغلقة. سيصل اللاعبون بمفردهم ويقومون بتدريباتهم الفردية ثم يعودون إلى منازلهم».

وأصبح أرسنال هذا الأسبوع أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يتوصل إلى اتفاق مع لاعبيه من أجل تخفيض رواتبهم حيث وافق نجومه ومدربه الإسباني ميكل أرتيتا على تخفيضها بنسبة 12،5 في المئة.