الدوري البيلاروسي يجذب جمهور جديد وأموال طائلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سارت بيلاروسيا بعكس التيار برفضها فرض الإغلاق الذي شل الحياة في أوروبا بأكملها نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، ما جعل بطولتها المحلية المغمورة محط أنظار مشجعي كرة القدم حول العالم بما أنها الحدث الرياضي الكبير الوحيد القائم حاليا في القارة العجوز.

لكن اللاعبين قلقون من المخاطر الصحية، ووحدهم المشجعون المتفانون مستعدون للمخاطرة بحضور المباريات من المدرجات.

ويقر يهور خافانسكي، ابن الـ26 عاماً الذي يشجع فريق أف سي سلوتسك، بأنه «خائف بعض الشيء» لكن ذلك لن يمنعه من حضور مباراة عطلة نهاية الأسبوع، مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة بارتداء كمامة و«محاولة ألا ألمس أي شيء».

وكشف خافانسكي بأن «الملعب يتسع لألفي شخص، لكن 300 فقط حضروا المباراة الأخيرة للفريق(أمس). يمكنك الجلوس في اي مكان تريده من أجل الحفاظ على مسافة» آمنة لتجنب احتمال الإصابة بفيروس «كوفيد-19».

ويؤكد خافانسكي إنه سيستمر في حضور المباريات بغض النظر عن المخاطر، لأنه، بحسب رأيه، يواجه «نفس احتمالات الإصابة (بالفيروس) في وسائل النقل العام أو في المتاجر».

وسجلت الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي والتي يبلغ عدد سكانها قرابة 10 ملايين نسمة، 9590 إصابة بـ«كوفيد-19».

وعلى رغم القيود الواسعة التي تفرضها معظم دول العالم على حركة التنقل والسفر وخروج الناس من منازلهم، رفض رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاتشنكو فرض أي حجر صحي أو عزل على مواطنيه.

وفي ظل شلل شبه تام في البطولات والمسابقات على امتداد أوروبا والعالم، وعدم يقين شامل بشأن الموعد الذي يمكن فيه استئناف المباريات، يستأثر الدوري البيلاروسي بالاهتمام، وليس لمستواه الكروي: البطولة التي يطلق عليها تسمية «فيسهايا ليجا» باللغة المحلية، تواصل نشاطها.

على الورق، يعتبر قرار السماح بالمباريات بمثابة نعمة كبيرة لهذا الدوري المتواضع، إذ اشترت أكبر شبكة رياضية روسية حقوق نقل المباريات ،ثم لحقت بها قنوات 11 دولة أخرى.

وأطلقت الأندية حسابات تويتر باللغة الإنجليزية لتلبية التدفق الجديد للمتفرجين الدوليين.

وفي ظل توقف البطولات المحلية نتيجة تفشي «كوفيد-19»، قرر مشجعون أستراليون مساعدة أف سي سلوتسك الذي يوشك على الافلاس بحوالي 4 دولار أميركي من خلال جمع التبرعات، وحتى أنهم أطلقوا صفحة على فايسبوك للمشجعين الجدد من خارج بيلاروسيا، في مبادرة وصفها بوناس بـ «المفاجئة لكنها مرحب بها».

ومقابل التشجيع القادم من خارج لحدود، لا يبدو أن المشجعين المحليين مقتنعون بقرار مواصلة اللعب في ظل التهديد الذي يشكله «كوفيد-19»، وقد بلغ إجمالي عدد المتفرجين في مباريات الدوري الثماني نهاية الأسبوع الماضي 2383 شخصا فقط.

وحضر مباراة دينامو مينسك ضد نيمان غرودنو التي أقيمت في نهاية الأسبوع الماضي على أكبر ملعب في البلاد، 317 شخصاً فقط.

وأعلنت مجموعات من مشجعي جميع الأندية الكبرى أنها لن تحضر المباريات، وحتى أن العديد من اللاعبين، لاسيما الأجانب، رأوا أن هناك ضرورة لتعليق الدوري.

لكن مع اكتساب الدوري اهتماما أكثر من أي وقت مضى، يرى لاعبون آخرون أن هذه هي لحظتهم، على غرار الفرنسي-الأرميني هايك موساخانيان الذي رأى بأن مواصلة الدوري تشكل «إضافة»، مرحباً بالدعاية، لاسيما «إذا لعبنا بشكل جيد».