طائرة حمدالله تنتظر الإذن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

لا يزال عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي بانتظار الإذن من السلطات المغربية لاستقبال طائرته الخاصة التي ستنقله من الرياض إلى الدار البيضاء.

وحسب تقارير متطابقة فإن رحلة اللاعب تأجلت غير مرة بسبب إيقاف استقبال الرحلات في المغرب بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واستغل هداف الدوري السعودي الظروف الحالية ليفتح خطاً مباشراً مع الجماهير عبر حسابه الشخصي في "الانستجرام" ،حيث استقبل عدد من الأسئلة، بيد أن أهم الإجابات كان اختياره لمواطنه وزميله في الفريق نور الدين أمرابط النجم الأول في الدوري السعودي ،كما فضل مدربه الحالي روي فيتوريا على المدرب السابق للنصر الأورجواياني دانيال كارينيو.

واعتبر الهداف المغربي هدفه في مرمى الباطن في ختام الموسم الماضي بالأغلى كونه جلب بطولة الدوري للنصر.

واختار حمدالله الظهير الأيمن في فريقه سلطان الغنام كأفضل لاعب سعودي وعبدالله مادو أفضل مدافع ،في حين جدد التأكيد على تمسكه بالنصر حتى النهاية ورغبته باعتزال الكرة يقميص فريق أولمبيك آسفي الذي تكون فيه بمسقط رأسه.

وفي إطار الكرة المغربية بين أن جماهير الرجاء بالنسبة له هي الأفضل ،في حين جماهير الوداد هي الأمتع.