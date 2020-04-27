إعادة رسوم التسجيل في بطولة أبوظبي للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إعادة رسوم التسجيل في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو إلى جميع فئات اللاعبين الذين كان مقرراً مشاركتهم في البطولة، وقاموا بالتقدم بطلب استرداد للرسوم من خلال قنوات الاتحاد المتاحة.

وكان اتحاد الإمارات للجوجيتسو أعلن الشهر الماضي عن تجميد وتأجيل جميع البطولات والأحداث التي تندرج تحت مظلته حتى إشعارٍ آخر، وذلك تماشياً مع الجهود المحلية والعالمية في مكافحة انتشار فيروس «كوفيد 19».

وأكد اتحاد الإمارات للجوجيتسو أنه يطبّق أعلى معايير التميز والشفافية في ممارساته المختلفة وأنه منذ اليوم الأول للإعلان عن تأجيل البطولة، شكّلت إعادة رسوم التسجيل للاعبين المشاركين أولوية وقد أنجزت المهمة بشكل كامل وفي فترة زمنية قياسية.

وعبر العديد من اللاعبين الذين سجلوا في البطولة وتقدموا بطلب استرداد رسوم التسجيل عن امتنانهم الكبير لاتحاد الإمارات للجوجيتسو وتجاوبه السريع مع اللاعبين وطلباتهم، آملين أن تكون عودتهم إلى بساط البطولة في أقرب وقت ممكن.