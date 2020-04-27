جلسة حوارية عن التغذية للاعبي المبارزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد المبارزة جلسة حوارية ثانية عن بعد، خصصت لموضوع التغذية الصحية للرياضين قدمتها استشارية التغذية الصحية لبنى علي الحلواني أخصائية في العلوم والتدريب واللياقة البدنية بمركز التربية الرياضية الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة ومدربي وإداريي المنتخب الوطني للمبارزة، وحضرتها الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، التي شكرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على التعاون مع الاتحاد كما شكرت المحاضرة لبنى الحلواني على تعريفها اللاعبين واللاعبات بأسس التغذية الصحية للاعبين والأنظمة الغذائية التي يجب عليهم اتباعها للمحافظة على لياقته البدنية وكذلك التغذية المطلوبة للاعب قبل وأثناء وبعد مشاركته بالبطولات.

وقدمت لبنى الحلواني شرحاً مستفيضاً عن التغذية الصحية للرياضيين وفوائد الطعام الصحي لهم والعناصر والمكونات الأساسية الضرورية لهم، علاوة على النصائح الواجب على الرياضي مراعاتها في مكونات الغذاء الخاص به، كما تحدثت عن النصائح والطرق الغذائية السليمة للرياضيين لبناء وتقوية العضلات، وفي حال الرغبة في إنقاص الوزن، كما قدمت بعض الأمثلة لأطعمة تفيد في تأخير الشعور بالتعب وتقوية الجسم وزيادة التركيز، كما دارت مناقشات بين الحضور حول موضوع الجلسة.