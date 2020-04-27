اتحاد الكرة المصري يأمل عودة الدوري يوم ٢٧ يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

رفض رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، الانتقال إلى بيراميدز، الراغب في الحصول على خدماته، بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري، وعودته لناديه الأصلي هيدرسفيلد الإنجليزي، وأكد رمضان صبحي أن رغبته هي العودة لأوروبا، سواء من بوابة ناديه هيدرسيفيلد أو الانتقال لأي نادٍ آخر يلعب في أحد الدوريات الخمسة الكبرى، مؤكداً أنه في الوقت ذاته إذا قرر البقاء في الدوري المصري، فلن يلعب إلا للنادي الأهلي.

ويجد الأهلي صعوبة في الاحتفاظ برمضان صبحي، بسبب مغالاة ناديه في ملف تسويقه، لكن الإدارة الأهلاوية لم تغلق الملف وستسعى بكل قوة للإبقاء على اللاعب خاصة وأن الأهلي ينتظر الحصول على 2.5 مليون يورو مستحقة لدى نادي ستوك سيتي الذي باع له الأهلي اللاعب قبل 3 أعوام.

وكلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بفتح باب التفاوض مرة أخرى مع نادي هيدرسفيلد، لضم رمضان صبحي، وقرر الدخول في مفاوضات مع النادي الإنجليزي لشراء اللاعب نهائياً خاصة وأن اللاعب متبقٍ في عقده مع هيدرسفيلد موسم واحد وهو ما سيجبر النادي الإنجليزي على إبداء مرونة في التفاوض.

وطلب الخطيب من أمير توفيق معرفة شروط هيدرسفيلد، للاستغناء عن اللاعب نهائياً، ومعرفة موقف اللاعب من العروض الأخرى، التي ترغب في شرائه ومن المقرر أن يُقدم أمير توفيق تقريراً عن موقف اللاعب، ومطالب النادي الإنجليزي ومنافسي الأهلي في الصفقة خلال الأيام المقبلة.

على صعيد مختلف، أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة مستعد لاستئناف نشاط الكرة المصرية والدوري الممتاز، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فضل: اتحاد الكرة تقدم بملف استئناف الدوري منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث غداً.. وتابع فضل، أن صحة الإنسان هي الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم، فإننا جاهزون بالملف، مضيفاً: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية فبالتأكيد سيكون القرار جماعياً لمصلحة الجميع.

في السياق نفسه، أكد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه يتمنى استكمال نشاط بطولة الدوري المصري واستكمالها للنهاية، بالرغم من تأثيرها السلبي على انطلاق البطولة المقبلة، بالإضافة إلى التأثير السلبي أيضًا على نظام الصعود والهبوط في الأقسام الأدنى.

وأضاف حسام الزناتي في تصريحات صحفية، «وضعنا سيناريو عودة بطولة الدوري المصري على أن تستضيف محافظة القاهرة مباريات البطولة بالكامل، خاصة أنها مملوءة بملاعب واستادات قادرة على استضافة مباريات الدوري الممتاز على أن تنطلق المسابقة يوم ٢٧ يونيو المقبل».