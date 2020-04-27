اجتماع تنسيقي لمناقشة تحضيرات بطولة غرب آسيا لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعاً تنسيقياً مع اتحاد غرب آسيا لمناقشة تحضيرات النسخة العاشرة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل، وتم عقد الاجتماع بنظام الاتصال المرئي عن بُعد بمشاركة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وخليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا وعبير الرنتيسي مديرة المسابقات وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية وعبد الرزاق الكعبي من الأمانة العامة للاتحاد.

وناقش الاجتماع البنود الرئيسية للاستضافة أهمها لائحة البطولة والالتزامات الخاصة بكل طرف إلى جانب الأمور التسويقية والإعلامية وغيرها.

كما تم التطرق للأوضاع الصحية الراهنة التي يشهدها العالم والجهود المبذولة من كافة دول العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم حرص الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة على التحضير الجيد، لاستضافة الدولة للنسخة العاشرة من بطولة اتحاد غرب آسيا للرجال.

وقال ابن هزام: نحن سُعداء أن تشهد النسخة العاشرة مشاركة كافة المنتخبات المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا لأول مرة في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 2000 مما يؤكد أهميتها وقيمتها لدى الاتحادات الوطنية الأعضاء وكذلك وسائل الإعلام والجماهير.

وأشاد الأمين العام لاتحاد الكرة بالجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد غرب آسيا من خلال حرصه على إقامة البطولات الكروية للمنتخبات في مختلف الفئات منها الناشئون والشباب والرجال وأنشطة السيدات إلى جانب الدورات وورش العمل المتخصصة لمنتسبي كرة القدم.