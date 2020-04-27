صبري يعتزل ويتجه لتدريب الحراس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد : زيدان الربيعي

أعلن حارس مرمى المنتخب العراقي الأول السابق نور صبري الذي يلعب الآن مع فريق النجف اعتزاله بشكل نهائي والاتجاه إلى تدريب حراس المرمى.

وقال نور صبري، قررت الاعتزال بعد مسيرة طويلة تجاوزت الـ 23 عاماً مع كرة القدم، وسأتجه إلى تدريب حراس المرمى والبداية ستكون مع فريق نفط الوسط.

ويعد نور صبري واحداً من أبرز حراس المرمى الذين ظهروا في تاريخ الكرة العراقية وتمكن من تحقيق إنجازات مهمة مع المنتخبات العراقية أبرزها الفوز ببطولة شباب آسيا في طهران عام 2000 والتأهل إلى نهائيات دورة أثينا الاولمبية ومن ثم الحصول على المركز الرابع في نهائيتها عام 2004، فضلاً عن مساهمته في تحقيق الإنجاز التاريخي لـ«أسود الرافدين» بالفوز بلقب بطولة أمم آسيا عام 2007 ،وهو من أكثر اللاعبين تنقلاً بين الفرق العراقية، إذ مثل حوالي 15 فريقاً في مواسم مختلفة، كما كانت له تجارب احترافية في إيران والسعودية.