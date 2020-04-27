شكرا لقرائتكم خبر عن صبري يعتزل ويتجه لتدريب الحراس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد : زيدان الربيعي
أعلن حارس مرمى المنتخب العراقي الأول السابق نور صبري الذي يلعب الآن مع فريق النجف اعتزاله بشكل نهائي والاتجاه إلى تدريب حراس المرمى.
وقال نور صبري، قررت الاعتزال بعد مسيرة طويلة تجاوزت الـ 23 عاماً مع كرة القدم، وسأتجه إلى تدريب حراس المرمى والبداية ستكون مع فريق نفط الوسط.
ويعد نور صبري واحداً من أبرز حراس المرمى الذين ظهروا في تاريخ الكرة العراقية وتمكن من تحقيق إنجازات مهمة مع المنتخبات العراقية أبرزها الفوز ببطولة شباب آسيا في طهران عام 2000 والتأهل إلى نهائيات دورة أثينا الاولمبية ومن ثم الحصول على المركز الرابع في نهائيتها عام 2004، فضلاً عن مساهمته في تحقيق الإنجاز التاريخي لـ«أسود الرافدين» بالفوز بلقب بطولة أمم آسيا عام 2007 ،وهو من أكثر اللاعبين تنقلاً بين الفرق العراقية، إذ مثل حوالي 15 فريقاً في مواسم مختلفة، كما كانت له تجارب احترافية في إيران والسعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر صبري يعتزل ويتجه لتدريب الحراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.