ألفونسو ديفيس: كنت مضطراً لتشجيع تشيلسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الكندي ألفونسو ديفيس (19 عاماً) ظهير بايرن ميونيخ الأيسر الواعد إنه اضطر لتشجيع تشيلسي في صغره وأضاف:«والدي كان فعلاً من المعجبين بدروجبا وكانت مباريات تشيلسي على الدوام في شاشة التلفزيون، كانت هناك فرق كثيرة رائعة لكنني لم أكن أشجع واحداً منها، كان تشجيعي لتشيلسي إجبارياً».

واعترف ديفيس الذي مدد مؤخراً عقده مع البافاري حتى 2025 بانبهاره عندما رأى الهولندي أريين روبن نجم الفريق الأسبق لأول مرة وقال:«كنت أشاهد هؤلاء النجوم على الشاشة فقط، كان الموقف مرعباً وسعيداً في آن واحد لأنني تمرنت ولعبت معهم، عندما قدم أريين روبن نفسه لي لم أصدق نفسي، أعني أني لم أعتقد أن هذا نفسه روبن»، واعترف ديفيس بحبه لهواية التمثيل وقال:«كرة القدم أولاً لكنني أريد أن أصبح ممثلاً بعد اعتزالي، أحب تسلية الجمهور تطبيق«تيك توك» يمنحني هذه الفرصة ويسمح للمشجعين بالتعرف إلى شخصيتي خارج الملعب كما أنه يجعل الوقت يمر بسرعة في أزمة كورونا والحجر الصحي».