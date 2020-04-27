تايسون: وفيت بوعدي للأسطورة محمد علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف الملاكم الأمريكي السابق مايك تايسون عن وفائه بوعد قطعه للأسطورة محمد علي كلاي بعد خسارة الأخير أمام لاري هولمز في بطولة العالم للوزن الثقيل عام 1980. وقال تايسون:«صمد أكبر ملاكم في العالم حتى الجولة العاشرة وتجاهل نصيحة الطبيب وتوعد بهزم هولمز لكن سحبه مدربه دندي الذي لم يرغب في مشاهدته يتهاوى أكثر. كنت حينها بسن الـ14 أتابع النزال على الشاشة مع مدربي داماتو وفجعنا لهزيمة محمد علي، في اليوم التالي تحدث مدربي مع محمد علي على الهاتف وقال له: «لدي ملاكم أسود سيكون بطل العالم في الوزن الثقيل يوماً ما، وأريدك أن تتحدث معه «أخذت الهاتف بسرعة وقلت لمحمد علي» عندما أكبر سأنازل هولمز وأنتقم منه من أجلك»، حمس تايسون غريمه هولمز للعودة عن اعتزاله في عام 1988 وقبل جرس الجولة الأولى همس محمد علي في أذن تايسون: «تذكر وعدك، اهزمه من أجلي»، وهزم تايسون(22 عاماً) غريمه هولمز (38 عاماً) في الجولة الرابعة بعد عامين من تربعه على عرش الملاكمة كأصغر بطل، ورغم هزيمته خاض هولمز 24 نزالاً لاحقاً ووصل مرتين لنهائي المونديال لكن خسر.