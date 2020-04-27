أزمة أولمبياكوس تهدد نوتينجهام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر مشجعو نوتنجهام فوريست الإنجليزي عن قلقهم مما يتردد عن إمكانية إعلان هبوط نادي أولمبياكوس اليوناني بتهمة التلاعب بهدف المراهنة لأن كلا الناديين يملكهما ايفانجيلوس ماريناكيس ، ويواجه المالك في حال ثبوت تهمة التلاعب دفع غرامة مليونين ونصف المليون يورو، وحرماناً مدى الحياة من كرة القدم . وكان أولمبياكوس متربعاً على صدارة الدوري اليوناني بـ66 نقطة قبل توقف اللعب بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه ولم يخسر أي مباراة هذا الموسم لكن التلاعب بمباراة في 2015 فاز بها أولمبياكوس 2-1 على أتروميتوس حصد بها اللقب وصعد أتروميتوس لمباراة حاسمة في كأس السوبر المحلي عادت لتكون قيد التحقيق . ومن ضمن المتهمين ماريناكيس ومالك أتروميتوس جورجس سبانوس و6 مسؤولين آخرين في الناديين و6 حكام سابقين ومدرب أتروميتوس.