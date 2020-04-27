ميسي يتفوق على رونالدو في تصويت المدربين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز نجم برشلونة ليونيل ميسي بنسبة 4 أصوات مقابل صوتين لغريمه كريستيانو رونالدو في تصويت المدربين لأفضل لاعب في العالم فيما فضل مورينيو الحياد وقال: «ليس من المنصف تفضيل أحدهما على الآخر، هما يختلفان فقط». ونشرت «الصن» تصويت المدربين بعد فوز ميسي في تصويت زملاء النجمين في الفريق والمنتخب.

اختار زيدان مدرب ريال مدريد نجمه السابق رونالدو وأضاف: «كريستيانو هو الأفضل، ميسي منافسه وهي منافسة يروق للجميع مشاهدتها لكن رونالدو ظاهرة ولا توجد كلما تلخص موهبته وهو أفضل مني والأفضل على الإطلاق»، واختار جوارديولا مدرب سيتي طبعاً نجمه السابق ميسي فيما قال فينجر مدرب أرسنال السابق: «كلاهما أرعب فريقي، ميسي مبدع وفنان ورونالدو قاتل وأفضل في الهواء وأميل لميسي»، واختار سير أليكس فيرجسون نجمه السابق رونالدو واختار سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مواطنه ميسي وأضاف: «عندما قلت أن رونالدو أفضل لاعب كنت أتحدث مع مساعدي بورجس بشكل عام عن الكرة وعمن هو مناسب أكثر لفريقي لكن ميسي وهو محاط بلاعبين كبار أفضل من رونالدو»، واختار كلوب مدرب ليفربول ميسي وأضاف: «لديّ صورة سيلفي واحدة على هاتفي وهي مع ميسي».